La Juventus continua a sperare nel ritorno di Paul Pogba a Torino nel prossimo mercato estivo. Il suo addio al Manchester United è di fatto già scritto, dopo averlo chiaramente espresso a parole nella giornata di ieri, ma la concorrenza del Real Madrid resta molto forte. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l'operazione può complicarsi: lo United chiede almeno 160 milioni di euro e i Blancos sono già arrivati a metterne sul piatto 120 per soddisfare la richiesta di Zinedine Zidane. Pogba farebbe volentieri ritorno alla Juventus, ma, per il momento, i bianconeri non hanno affondato il colpo.