Oggi può essere il giorno decisivo per il trasferimento di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Secondo quanto riportato da Sportitalia, sono previsti incontri decisivi a Palazzo Parigi per Fabio Paratici, pronto a chiudere la vicenda sul successore di Massimiliano Allegri. Il Chelsea libererà il proprio manager, forse a partire da domani, in seguito a un incontro lontano dall'Italia, probabilmente a Montecarlo, per limare gli ultimi dettagli e consentire poi a Sarri di recarsi a Torino per la firma sul contratto in bianconero. Tutto deciso, dunque, secondo la fonte.