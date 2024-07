Stando a Sportitalia, laha colto e memorizzato le parole di Erik Ten Hag , che ieri ha sostanzialmente confermato il rientro tra le file deldi Jadonsottolineando che la squadra "ha bisogno di giocatori di lui". L'esterno inglese piace molto ai bianconeri, che però ora non lo considerano una priorità: se ne parlerà eventualmente più avanti, posto che nel frattempo la sua situazione di mercato non sia cambiata. Gli sviluppi, dunque, sono da monitorare, ma non si attendono grandi novità a breve.