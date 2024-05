Lo avrete visto tutti ieri sera Riccardo, il difensore del Bologna protagonista di una prestazione assoluta al Dall'Ara contro la Juventus, coronata anche da una doppietta. Stando a quanto riferisce Sportitalia il difensore alla corte di Thiago Motta per il suo futuro vorrebbe solo la Juventus, con cui l'affare sembra essere ai dettagli. Riccardo avrebbe detto no a due big come. Soltanto la Juventus nel suo futuro, ecco quindi che ora tutto potrebbe decollare, ci saranno ulteriori aggiornamenti a breve, ma si avvicina sempre di più alla Vecchia Signora.