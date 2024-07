La storia tra la Juvenuts e Adrien Rabiot si è chiusa ufficialmente dopo cinque stagioni. Il francese ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Juventus e, di conseguenza, sarà libero di accordarsi - a zero - con qualsiasi altro club. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha spiegato attraverso il suo profilo X come ora, attorno al classe 1995, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta:"Rabiot: conferme sul Liverpool e c’è stato un altro colloquio, ma nessun accordo. Il Real non si è materializzato (per ora). L’altra della Premier potrebbe essere il Manchester United che lo aveva cercato. In Italia il Milan ha sondato, ma i costi sono altissimi. In Turchia il Galatasaray di soldi ne ha tanti, ma è in fila. La signora (Veronique) deciderà con possibili new entry: asta".