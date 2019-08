Sportitalia conferma che il Napoli ha fatto un'offerta per Romelu Lukaku, attacaccante del Manchester United sul quale c'è il forte interesse di Juve e Inter. L'attaccante belga, che ha già un accordo con la Juve sulla base di 9 milioni di euro a stagione, arvrebbe però rifiutato la proposta del club partenopeo. Intanto l'Inter fa filtrare smentite sul rilancio per l'attaccante belga. I bianconeri restano quindi in attesa della risposta di Dybala per chiudere lo scambio.