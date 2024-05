Giovannisi è recato in Arabia Saudita per una tappa importante. L'agente, noto anche per rappresentare Massimiliano, ha fatto visita oggi all'Al Ittihad, come testimonia uno scatto giunto direttamente dal paese saudita e riportato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia. Durante la visita al centro del club, Branchini è stato accompagnato dal direttore sportivo Ramon Blanes. Lo scorso novembre, l'Al-Ittihad ha scelto Marcelo Gallardo come allenatore, ma la decisione non ha portato i risultati sperati. Per questo motivo, il club è alla ricerca di un nuovo allenatore per ricominciare da zero, e secondo quanto riportato da Marca potrebbe essere Massimiliano Allegri la scelta ideale.