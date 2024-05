Koopmeiners-Juventus, le ultime

La Juventus non ha cambiato i piani per il centrocampo. Teun Koopmeiners resta in cima alla lista di Cristiano Giuntoli. Della situazione ne parla Sportitalia che in particolare sottolinea la volontà del giocatore dell'Atalanta.Koopmeiners, si legge, vorrebbe restare in Italia e ha aperto completamente al trasferimento alla Juve. Manca però ancora l'accordo tra Juve e Atalanta. Gasperini ha ricevuto garanzie sulla conferma in blocco della squadra che ha trionfato in Europa League e che l’unica eccezione potrebbe essere proprio Koopmeineirs. La Juventus, come raccontato da calciomercato.com, avrebbe già formulato un'offerta all'Atalanta (i dettagli).