La Juventus per abbassare il prezzo di Teun Koopmeiners pensa a qualche contropartita. L'Atalanta infatti chiede circa 55-60 milioni di euro per cedere il centrocampista olandese. Come scrive Sportitalia, "c’è un calciatore di proprietà della Juve che piace parecchio a Gasperini. Non è soltanto Huijsen, un altro profilo da tenere in considerazione, ma parliamo di Soulé che a Frosinone ha fatto bene a prescindere dalla retrocessione della squadra maturata all’ultima giornata. E su questa traccia si può lavorare, il nome di Koopmeiners resta in cima alla lista della Juventus". Situazione in divenire; il giocatore dell'Atalanta è da mesi la priorità di Giuntoli per rinforzare il centrocampo ma la trattativa non è facile, sia per i costi che per la concorrenza.