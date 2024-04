L'interesse dellaper Mattiapotrebbe non concretizzarsi, poiché, stando a quanto riportato da Sportitalia, l'esterno offensivo avrebbe raggiunto un accordo per rinnovare il suo contratto con la Lazio fino al 2029. Questo potrebbe significare che il giocatore non sarà disponibile sul mercato come inizialmente previsto. Sebbene la Juventus abbia mostrato interesse per Zaccagni, questo sviluppo potrebbe rappresentare una svolta significativa nel calciomercato estivo. Resta da vedere se la Juventus cercherà alternative o se continuerà a monitorare la situazione del giocatore.