Sportitalia - Juventus, un club offre 20 milioni per Alberto Costa

2 ore fa

La Juventus sta continuando a guardarsi attorno sul mercato in entrata e su quello in uscita. Chi potrebbe uscire secondo quanto riferito da Sportitalia è il difensore Alberto Costa. Infatti, sempre stando all'emittente televisiva la Juventus avrebbe ricevuto nelle scorse ore un'offerta da 20 milioni di euro da parte dello Sporting Lisbona per la cessione a titolo definitivo del difensore arrivato a Torino nello scorso mercato di gennaio. Il difensore portoghese classe 2003 è legato alla Juventus da un contratto fino al 2029. Lavori in corso.