Sportitalia - Juventus, si raffredda una pista di mercato

49 minuti fa



Lo ricordate Jonathan David? Era uno dei nomi accostati alla Juventus per la prossima sessione di calciomercato, il giocatore in scadenza con il Lille ed il cui rinnovo al momento sembra complicatissimo. Stando a quanto riferisce Sportitalia in pole per l'attaccante ci sarebbe il Napoli.



Il club partenopeo accetta di inserire clausola e le condizioni di ingaggio. Andranno chiariti alcuni aspetti, per questo il Napoli tiene aperte altre piste, ma per David vorrebbe andare fino in fondo. E le altre italiane al momento sono ferme. L’attaccante canadese ha avuto diversi sondaggi, alcuni li ha respinti, gradirebbe molto il Napoli e cerca soprattutto visibilità.