Juventus, c'è Thiago Motta se Allegri va via

La Juventus dovrà prendere nei prossimi mesi decisioni importanti, a partire dall'allenatore. Se il ciclo di Massimiliano Allegri dovesse fermarsi ad un anno dalla scadenza del contratto ( QUI le ultime sul futuro di Max), il profilo che alla Continassa piace di più è quello di Thiago Motta, secondo quanto riporta Sportiitalia.In questi giorni, Thiago Motta è accostato a tutti, ma che diventerebbe il più autorevole candidato in caso di separazione tra la Juve e Allegri. Non c’entra la conquista dello scudetto oppure no, potrebbe essere una scelta a prescindere. Ma conviene aspettare, al momento è presto per fare queste valutazioni: Thiago Motta, comunque, è un profilo che piace molto.