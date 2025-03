Sportitalia - Juventus-Motta, il grande gelo: il retroscena su Tudor e la posizione di Mancini

Getty Images

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, il destino di Thiago Motta è ormai segnato e il tecnico bianconero, al netto delle voci che lo davano sicuramente in panchina sabato prossimo contro il Genoa, è ormai sempre più vicino all'esonero. Per il futuro è lotta a due tra Igor Tudor e Roberto Mancini, con il tecnico croato attualmente grande favorito. Di seguito il pensiero di PedullàSU MANCINI - "Raccontiamo quello che ci risulta: malgrado fiumi di parole su un presunto via libera dell’ex ct anche per un contratto di tre mesi con opzione legata alla conquista della Champions, gli aspetti contrattuali non sono stati ancora toccati. Mancio è stato proposto da un intermediario, la Juve ha memorizzato, per il momento la cosa è finita lì. Se ripartiranno i contatti, ne riparleremo. Di sicuro per ora siamo fermi".

TUDOR - "La posizione di Tudor è diversa, i contatti indiretti risalgono a due settimane fa, al netto di qualsiasi smentita, lui aveva prima detto no a un’ipotesi di tre o quattro mesi (come aveva fatto con De Laurentiis dopo l’esonero di Garcia a Napoli), adesso è aperto a simile ipotesi. E ci risulta anche che la Juventus farebbe eventualmente un contratto di un anno e mezzo, con rinnovo legato alla Champions, anche perché le cifre sarebbero nettamente diverse da quelle di Mancini. Il weekend sta trascorrendo senza sussulti, fin qui secondo previsioni malgrado mille chiavi di lettura, e proprio per questo motivo diventa surreale".