Il giocatore di proprietà del Manchester United Masonpiace a Cristiano Giuntoli ed alla dirigenza della. Il giocatore in questa stagione di prestito al Getafe si sarebbe rilanciato mettendosi in mostra ed attirando su di sé gli occhi di alcune big d'Europa. Tra queste anche la Juventus che potrebbe provare l'affondo ora che il prestito del giocatore è giunto al termine e farà ritorno al Manchester United che cercherà una nuova sistemazione al giocatore. Stando a quanto riferisce oggi Sportitalia però in corsa per Greenwood ci sarebbe anche la