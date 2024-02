Juve, Nonge ceduto in prestito: la situazione

La stagione di Nonge

Il mercato della Juve potrebbe non essere terminato con l'acquisto di Carlos Alcaraz , almeno per quanto riguarda le uscite. Può lasciare momentaneamente Torino Joseph, centrocampista classe 2005 che ha esordito in prima squadra poche settimane fa. E' arrivata la richiesta del Granada, dove da qualche mese lavora come direttore sportivo l'ex capo scouting della Juve, Matteo Tognozzi.Il Granada aveva già ieri provato a prendere Gaetano ma ora sta definendo a sorpresa l'operazione con la Juventus per Nonge. Il club bianconero è disposto a cedere il ragazzo in prestito secco. Con l'arrivo di Alcaraz, si riducono ancora di più gli spazi per Nonge, motivo per cui ci sono possibilità che l'operazione si faccia in queste ultime ore di mercato.Nonge, dopo aver partecipato alla tournée negli Stati Uniti con la prima squadra, ha iniziato la stagione con la Juventus Next Gen. Undici presenze tra campionato di Serie C e la Coppa, con quasi 500 minuti in totale. Poi, il salto definitivo in prima squadra. Ha esordito poche settimane fa in Coppa Italia contro la Salernitana e successivamente ha debuttato anche in Serie A. Per il momento, tre presenze con la Juve dei "grandi" per un totale di 35 minuti.