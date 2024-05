Sportitalia - Mckennie all'Aston Villa: la situazione

Il futuro di Weston Mckennie è incerto. Lo statunitense ha il contratto in scadenza nel 2025 e al momento non c'è l'intesa con la Juventus per il prolungamento, anzi. Ci sono distanze tra le richieste dell'entourage e la proposta del club bianconero. Del futuro di Mckennie ne ha parlato ancheMckennie piace all'Aston Villa e un mese fa c'è stato infatti un contatto tra il direttore sportivo del club, Monchi, e l'entourage del centrocampista che ha mostrato disponibilità al trasferimento in Premier League. Mckennie quindi apre al ritorno in Inghilterra dopo l'avventura con la maglia del Leeds. La Juventus ascolterà eventuali offerte.