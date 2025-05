Sportitalia - Juventus, contatto con il Chelsea per Renato Veiga

AFP or licensors

La Juventus continua a riflettere con attenzione sul profilo di Renato Veiga, difensore classe 2003 attualmente di proprietà del Chelsea. Come riportato da Sportitalia, i contatti tra il club bianconero e i Blues sono stati finora piuttosto interlocutori, senza particolari accelerazioni. Il nodo principale resta la valutazione economica del giocatore: il Chelsea, infatti, chiede una cifra ritenuta alta dalla dirigenza juventina, che preferirebbe un'operazione più sostenibile.Secondo quanto riferito da Sportitalia, nella giornata di ieri c’è stato un nuovo contatto tra le parti, ma al momento non si registrano sviluppi decisivi. La Juventus, comunque, non è l’unico club sulle tracce del giovane portoghese: altri importanti sondaggi sono infatti arrivati da club europei, segnale che il talento di Veiga ha già attirato molte attenzioni.

La situazione resta aperta e la trattativa potrebbe entrare nel vivo solo nelle prossime settimane, con la Juventus che valuterà attentamente ogni mossa in base anche al futuro della propria panchina e alle strategie di mercato già avviate. Le parti, intanto, si riaggiorneranno.