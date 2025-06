Sportitalia - Juventus, cambia tutto su Cambiaso

Andrea Cambiaso non è sul mercato. La Juventus ha le idee chiare sul futuro del laterale classe 2000, autore di una stagione con lti e bassi sotto la guida di Tudor. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, il club bianconero non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore, considerato un punto fermo del progetto tecnico.Il Milan, ora allenato proprio da Allegri, avrebbe messo Cambiaso nel mirino come possibile rinforzo per le corsie esterne. Tuttavia, la risposta della Juventus è stata netta: il giocatore non è in vendita, salvo offerte davvero faraoniche, che al momento non sono pervenute.

Il laterale ha convinto tutti a Torino per rendimento, personalità e duttilità tattica, adattandosi sia a destra che a sinistra e garantendo un costante apporto in entrambe le fasi di gioco. Non a caso, è uno dei profili su cui la società punta per costruire la rosa del futuro.In sintesi, Cambiaso resterà alla Juventus salvo proposte irrinunciabili, di quelle che finora non si sono viste. Il club bianconero intende trattenere i suoi giovani più promettenti, e l’ex Genoa rientra pienamente in questa strategia.