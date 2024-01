La Juve continua a lavorare sul fronte Samardzic e dopo gli enormi passi in avanti compiuti nella settimana precedente, non sembrano esserci stati ulteriori sviluppi in questi ultimi giorni. Come dichiarato dal giornalista di Sporitalia Alfredo Pedullà infatti, la situazione sarebbe bloccata in una fase di stallo."Nessun riscontro, invece, su Samardzic, al netto di presunti -inesistenti – incontri con l’Udinese nella scorsa settimana. La Juve lo apprezza, ma oggi non lo ritiene prioritario. La Juve sa quanto costa, ma si è fermata lì".