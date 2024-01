Mancano ormai poche ore alla chiusura del mercato e in casa Juve si sta lavorando su quelli che sono gli ultimi obiettivi rimasti tra le piste percorribili. Nella serata di ieri si era provato un tentativo anche per Giacomo Bonaventura, con la Fiorentina che ha alzato il muro e rispedito al mittente ogni tipo di proposta. In queste ore però sono emerse delle notizie riguardanti anche il settore della Next Gen, con Massimo Brambilla che può sorridere per le notizie riguardanti Stramaccioni. Nonostanti le inistenti voci di mercato delle ultime settimane, stando a quanto riportato da Sportitalia, la Juve avrebbe deciso di non cedere il giocatore, che resterà a Torino, almeno fino al termine della stagione.