La Juventus sta valutando una soluzione per il giovane talento, attualmente in prestito alla. Dopo l'esperienza con il club di Serie B, la Juve sta considerando l'opzione di far rientrare il centrocampista nella squadra della Juventus Next Gen . Tuttavia, il giocatore non è passato inosservato anche altrove: il, attualmente in Serie B, ha manifestato interesse per Sekulov. A riportarlo è Sportitalia.La possibilità di un trasferimento potrebbe offrire al giovane una prospettiva intrigante, ma ladovrà ponderare attentamente le opzioni per massimizzare lo sviluppo del talento emergente. Resta da vedere quale direzione prenderanno le trattative e dove Sekulov continuerà la sua crescita nel mondo del calcio.