Kean all'Atletico Madrid? Lo scenario

Moise Kean sta meglio dopo i problemi alla tibia come ha dichiarato Massimilianopochi giorni fa. Presto tornerà in campo ma dove e con quale maglia è ancora un mistero. L'esplosione di Yildiz e il rendimento generale degli attaccanti nelle ultime settimane ha cambiato le gerarchie e l'ex Psg adesso rischia di finire in fondo alle scelte. La Juve non si opporrà a un suo trasferimento in prestito, magari dopo aver rinnovato il contratto in scadenza nel 2025.Come riferisce Sportitalia, nonostante le opzioni in Serie A,preferirebbe il trasferimento all'estero ed è molto allettato dall'Atletico Madrid; una situazione collegata a Depay sempre alle prese con problemi fisici. Ci sono poi alte piste estere e non è da escludere una permanenza in Serie A se poi con il passaggio all'Atletico Madrid non si concretizzasse. Monza e Fiorentina, ovvero i club che si sono mosso per l'attaccante, tornerebbero in corsa però soltanto in caso di naufragio delle trattative all’estero e quindi non vanno completamente escluse.