Della situazione tra Juventus e Henderson, ne ha parlato Sportitalia, secondo cui, rispetto ai bianconeri, "c’è chi può offrire di più, per esempio l’Ajax, se rilevasse il cartellino, comunque il prestito di un anno e mezzo del contrattuale in scadenza nel 2026, proponendo lo stesso ingaggio. Lo stesso van’t Schip, allenatore dell’Ajax, poco fa ha ribadito il forte interesse. La Juve farà un’operazione a centrocampo, se la farà, senza sconvolgere l’aspetto tecnico (il gruppo funziona) e le situazioni economiche-finanziarie. Quindi, le condizioni sono quelle anche per Henderson, se qualcuno è disposto ad andare oltre la Juve ne prenderà atto".