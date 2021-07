Le immagini dei tifosi che, in questo momento, stanno sfondando i cordoni di sicurezza di Wembley, per assistere alla finale di, stanno facendo il giro del mondo. Secondo quanto riportano alcuni media inglesi, almeno una cinquantina di tifosi inglesi sembrerebbero essere riusciti ad entrare dentro lo stadio, sulle gradinate. Secondo quanto riporta Sportitalia, invece, in questo momento si starebbe valutando la possibilità di far slittare l'inizio del match, che da programma dovrebbe essere alle 21.Aggiornamento delle 20:20: La sicurezza e l'Uefa hanno comunicato che il problema è rientrato e non ci saranno problemi con il fischio d'inizio.