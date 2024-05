Futuro Greenwood: Juventus, Napoli e Lazio interessate

Mason Greenwood è reduce da un'ottima stagione con il Getafe; l'esterno inglese è tornato al Manchester United dopo il prestito ma difficilmente rimarrà ai Red Devils. Ne parla della situazione Sportitalia, che fa il punto sulle squadre interessate al giocatore."Rientrato al Manchester United per fine prestito, adesso le offerte per lui non mancano: dall'Italia hanno sondato Juve e Napoli, ma ci sono proposte anche da Spagna e Germania perché tutti hanno memorizzato l'importanza e il valore di Mason. Possiamo aggiungere una cosa: anche la Lazio vuole riprovarci e ci sono stati contatti con alcuni intermediari nelle ultimissime ore.