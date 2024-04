Thiago Motta è il candidato principale per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Lo conferma Sportitalia che inoltre fa il punto sulle voci che accostano il tecnico del Bologna al Manchester United: "Gli apprezzamenti inglesi - Manchester United compreso – nei riguardi dell’allenatore del Bologna sono il riconoscimento di un lavoro indiscutibile: al momento dalla Premier non c’è altro, non c’è sostanza, non ci sono stati contatti. È solo la conferma che le sue qualità sono apprezzate anche in Premier, mentre la Juve ha acceso i motori da mesi…"