Miretti, due club lo vogliono: la situazione

Il centrocampo della Juventus cambierà notevolmente la prossima stagione tra possibili cessioni e nuovi rinforzi. Quanti dipenderà dall'eventuale rinnovo o addio di Adrien Rabiot. Ecco, il francese però non è l'unico giocatore del reparto ad avere il futuro incerto. Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus c'è anche Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003 piace a diversi club in Serie A.Miretti, che ha un contratto con la Juventus fino al 2027, è nella lista di due club italiani. Come riferisce Sportitalia infatti, Empoli e Genoa vorrebbero il centrocampista italiano in prestito.