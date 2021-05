Il sito Blastingnews.com ha intervistato la bella influencer Eleonora Incardona, volto televisivo di Sportitalia. "Adoro seguire il calcio, la mia domenica preferita è composta da pizza e partita - le sue parole -. Sono tifosa della Juve, quando ancora si poteva andare allo stadio andavo spesso a seguire le partite dal vivo. È stata una stagione dove si poteva fare di più, una stagione di cambiamenti e probabilmente anche di transizione, ciononostante sono stati vinti due trofei: la Coppa Italia e la Supercoppa. Una stagione che per gli standard juventini non è positiva perché parliamo di una squadra che negli ultimi 9 anni ha vinto 9 scudetti e arrivare quarti sicuramente non si può dire un successo. Anche se comunque in una stagione negativa si sono portati a casa due trofei che è più di quanto hanno fatto le altre squadre italiane, escludendo ovviamente l'Inter. Va anche preso in considerazione il fatto che c'è un cambio generazionale in atto visto che i vecchi, come Bonucci e Chiellini, non hanno reso quanto gli altri anni e che si sta cercando di dare più spazio ai giovani che sono molto forti".



