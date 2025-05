Sportitalia - David alternativa a Osimhen? Il piano della Juventus

Lasi sta già muovendo in maniera concreta per quanto riguarda l'attacco, che sarà il reparto più rivoluzionato per la prossima stagione considerando che Dusan Vlahovic con ogni probabilità lascerà la squadra edifficilmente rimarrà a Torino dopo il prestito di sei mesi dal PSG. Il grande nome in cima alla lista è Victor Osimhen. I contatti con l'entourage vanno avanti da tempo e sono proficui visto che il giocatore ha aperto alla destinazione, anzi, è quella che in questo momento fa più gola al centravanti. Ma i movimenti vanno anche

La Juventus può acquistare sia Jonathan David che Osimhen?

Un profilo che la Juventus e tante altre big in giro per l'Europa segue da tempo è quello di Jonathan David, che ha ufficialmente salutato il Lille. L'attaccante canadese andrà via a zero, a parametro zero. Nelle ultime ore sono aumentati i rumors sulla Juve che starebbe facendo passi in avanti per arrivare al giocatore. Un acquisto che però non sarebbe alternativo a Osimhen. Come riporta Sportitalia infatti, il club bianconero dovrà fare due operazioni in attacco e non è escluso che possano arrivare sia Osimhen che David. Ovviamente non sarà semplice viste le cifre in ballo ma il piano alla Continassa è chiaro e i nomi ovviamente non si fermano a loro due.