Matteo Darmian è stato accostato a più riprese alla Juventus nelle ultime due estati di mercato. Il terzino destro del Manchester United è in uscita dai Red Devils e in arrivo in Serie A, ma non ai bianconeri. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, il Parma sembra vicino alla chiusura dell'affare con i Red Devils. Il club emiliano, una volta ultimato qualche affare in uscita, può mettere le mani su Darmian, ormai molto lontano da un futuro in bianconero.