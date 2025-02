Getty Images



Cristiano Ronaldo, la decisione sul suo futuro

Cristianoha compiuto 40 anni pochi giorni fa. Il suo talento però non è in discussione, mai. Longevo. L'ormai purtroppo ex numero 7 della Juventus milita attualmente all'Al Nassr ma il suo contratto è in scadenza. Stando a quanto riferisce Sportitalia il centravanti portoghese avrebbe già preso una decisione sul suo futuro.L’attuale accordo è in scadenza a giugno 2025. Rinnoverà però il suo contratto per un'altra stagione con opzione per un'ulteriore. L'obiettivo è chiaro e si chiama Mondiale 2026.