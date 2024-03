Michele Criscitiello, su Sportitalia.com ha parlato della situazione in casa Juve e del futuro di Allegri:Ci aveva illuso fino a Natale, poi si è perso via ed è tornato quello di sempre da quando ha deciso di tornare sulla panchina bianconera. Non ci sono ragioni: in estate, un anno dopo dal suo arrivo,. L’allenatore, lo staff e servono 5-6 calciatori da Juventus. Se Elkann ha deciso di ridurre la Juve in squadretta di Provincia lo dica subito ma se ha ripreso il posto del cugino Andrea per fare una grande Juve e sistemare i conti allora deve darsi una mossa e ascoltare chi è stato capace addirittura di portare uno scudetto a Napoli".