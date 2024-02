Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia ha parlato così dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri: "Allegri? Io quattro anni ad un allenatore non li avrei mai fatti. Allegri arrivava da un periodo di inattività. Fargli un contratto da 4 anni, è stato uno dei più grandi errori dell'ex presidente Agnelli". Il giornalista, che già in passato aveva criticato il tecnico livornese si è espresso sulla scelta ormai di tre anni fa fatta da Andrea Agnelli. Non è però scontato che Allegri rimanga a Torino anche per l'ultimo anno del suo contratto.