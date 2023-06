Cristiano Giuntoli si avvicina sempre di più alla Juventus. Secondo quanto riferito da Sportitalia, sarebbe in corso una contatto telefonico tra il dirigente e Aurelio De Laurentiis, con l'obiettivo da parte del ds ovviamente di arrivare alla fumata bianca e trovare ufficialmente l'accordo per lasciare il Napoli e poi firmare per la Juve.