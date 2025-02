Sportitalia - Contatti tra Juventus e Fiorentina

Proseguono i dialoghi traper definire il futuro di Nicolò. Le due società sono al lavoro per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti, con la Fiorentina fortemente interessata al centrocampista bianconero. La trattativa ruota attorno alla formula del trasferimento e alla valutazione economica del giocatore, con i dirigenti che cercano la quadra definitiva per chiudere l’affare. La Juventus, dal canto suo, valuta attentamente la situazione, considerando l’importanza di Fagioli per il progetto tecnico e la possibilità di ottenere una significativa plusvalenza dalla sua cessione. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore. Lo riporta Sportitalia.