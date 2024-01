Juve, salta la trattativa per Cherubini: i motivi

Clamorosa novità di mercato in casa Juventus. Secondo quanto riferisce Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, l'operazione tra i bianconeri e la Roma per il trasferimento di Luigi Cherubini rischia di saltare. Il classe 2004 era atteso la prossima settimana a Torino per le visite mediche e poi la firma.Cherubini nei piani della Juve si sarebbe aggregato alla Next Gen. I motivi dietro questo netto cambio di rotta sarebbero personali. Il 19enne sembra quindi destinato alla permanenza alla Roma.