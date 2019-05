Ore calde in casa Chelsea. Oggi è andato in scena l’atteso incontro tra Fali Ramadani e la dirigenza del Chelsea: un summit decisivo per chiarire il futuro di Maurizio Sarri, che può lasciare la panchina dei Blues dopo la vittoria dell’Europa League. Stando a quanto riporta Sportitalia, il club inglese è disposto a liberare l’allenatore per la Juve, mantenendo la promessa di massima fatta qualche settimana fa prima della finale di Baku. Dall’incontro filtrerebbero dunque segnali positivi per il club bianconero, che considera Sarri un serio candidato per il dopo-Allegri. Secondo Sportitalia, la fumata bianca è vicina.