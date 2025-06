Sportitalia - C'è una 'grande offerta' per Vlahovic: i dettagli

AFP via Getty Images

Il futuro di Dusan Vlahovic è uno dei principali dossier sul tavolo del nuovo direttore generale della Juventus, Giovanni Comolli. Secondo quanto riportato da Sportitalia e rilanciato da Alfredo Pedullà, il Fenerbahce avrebbe già presentato una “grande offerta” per l’attaccante serbo, dimostrando un forte interesse per il numero 9 bianconero.Nonostante l’offerta rilevante del club turco, la Juventus non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo stesso Pedullà ha dichiarato: «Il Fenerbahce ha fatto una grande offerta a Vlahovic, ma deve pazientare perché il giro degli attaccanti è appena all’inizio».

Il club bianconero, infatti, si appresta ad affrontare una sessione di mercato molto movimentata, soprattutto sul fronte offensivo. Vlahovic rappresenta un elemento prezioso sia dal punto di vista tecnico che economico: la Juventus valuterà con attenzione tutte le proposte, considerando anche le possibili entrate e uscite nel reparto d’attacco.La trattativa potrebbe evolversi nelle prossime settimane, ma al momento non si registrano accelerazioni decisive. Il Fenerbahce resta alla finestra, consapevole che per portare via Vlahovic serviranno pazienza e, forse, un ulteriore rilancio.