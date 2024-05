Cambiaso: dall'Inghilterra pronta un'offerta da 40 milioni

L'incontro e il rinnovo

L'esterno infatti è stato ammonito ed era in diffida; salterà l'ultimo match contro il Monza. Era una serata speciale per Cambiaso, che è tornato a giocare davanti ai suoi ex tifosi. L'ex Bologna chiude un'annata a dir poco positiva. Era arrivato in sordina a Torino ed è diventato un elemento imprescindibile della Juventus. Un rendimento che non è passato inosservato in giro per l'Europa.Già dalla scorsa estate, club della Premier League hanno apprezzato le sue evoluzioni. Proprio dall’Inghilterra, riferisce il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, è stata preannunciatavisto che Monchi lo apprezza non poco. Nella giornata di ieri ci sarebbe stato anche un incontro tra Cristiano Giuntoli e l'agente di Cambiaso, Giovanni Bia.La posizione della Juventus però è chiara;. Infatti, si legge, alla Continassa avrebbero deciso di prolungare il suo contratto in scadenza nel 2027 con adeguamento dell'ingaggio. Cambiaso guadagna attualmente un milione più bonus; cifra che sarà alzata. Il giocatore è felice alla Juve e il sempre più probabile arrivo di Thiago Motta, che ha già avuto proprio a Bologna, non può che migliorare la situazione.