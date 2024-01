Laaffronta il mercato di gennaio con una chiara priorità: il centrocampo. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sportitalia, il club non ha al momento un nome particolarmente in pole position. Potrebbe esserci una strategia volta a non forzare gli acquisti e continuare a scommettere sui giovani talenti come, che ha già impressionato e ha ribaltato le carte in gioco. Il prossimo sulla lista di valutazioni è Nonge . La possibilità di un nuovo acquisto potrebbe dipendere dalla cessione di giocatori come, anche se al momento non ci sono piste particolarmente calde.