AFP via Getty Images

Sportitalia - Bagarre per David: non solo Inter e Juve, c'è un altro club di Serie A sul bomber del Lille

un' ora fa

Tra i pezzi pregiati del mercato estivo ci sarà sicuramente Jonathan David che in estate lascerà il Lille a parametro zero dopo la naturale scadenza del suo contratto. Sull'attaccante canadese, infatti, è pronta a scatenarsi una vera e propria asta per uno dei parametri zero più ambiti del panorama internazionale.



Se nelle scorse settimane si è parlato dei sondaggi della Juventus, ma anche del concreto interesse da parte dell'Inter. In attesa che il giocatore classe 2000 sciolga i dubbi relativi al proprio futuro ecco che, come riferito da Sportitalia, un altro club italiano starebbe sondando il terreno per il centravanti: si tratta del Napoli di Antonio Conte, che vorrebbe rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione che vedrà gli azzurri competere anche sul palcoscenico della Champions League.