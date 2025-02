Sportitalia - Arthur rinnova con la Juventus: i dettagli

inizia una nuova avventura al, aggiungendo un'altra tappa alla sua carriera. Prima di trasferirsi in Spagna, secondo quanto riporta Sportitalia, il centrocampista brasiliano ridurrà e distribuirà il suo ingaggio da circa 5 milioni netti annui, prolungando il contratto con la Juventus fino al 2027 per ragioni di ammortamento. Dopo un periodo trascorso ai margini della squadra bianconera, Arthur cercherà maggiore continuità e visibilità con il Girona, nella speranza di rilanciarsi. Il trasferimento rappresenta un'opportunità importante per tornare protagonista e ritrovare il ritmo partita in un campionato competitivo come La Liga.