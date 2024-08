Secondo Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, quella di oggi domenica 18 agosto potrebbe essere la giornata decisiva per vedere Daniele Rugani vestire la maglia dell'Ajax. Sarebbero stati raggiunti gli accordi per un'operazione ormai delineata sulla base di un prestito secco. Se nel pomeriggio verranno confermate le cifre relative all’ingaggio, già adesso i documenti sono in fase di preparazione, tra stasera e domani Rugani potrebbe essere ad Amsterdam. Il difensore centrale toscano ha aperto completamente al trasferimento, mancano gli ultimi dettagli per spiccare il volo verso l’Olanda.





