L'attaccante delloFranciscoha parlato ai microfoni di Sport TV alla vigilia della sfida dicontro la. Di seguito le sue dichiarazioni.– "Siamo fiduciosi. Sappiamo che è una partita difficile contro una buona squadra, ma saremo pronti a dare il massimo, in uno stadio pieno, davanti ai nostri tifosi".- "Si tratta di creare opportunità, segnare gol e vincere la partita".– "La stagione è andata così, ma cerchiamo sempre di fare del nostro meglio. Siamo concentrati nel creare occasioni e segnare gol, siamo finiti a non segnare in certe partite, ma siamo concentrati".– "Siamo allo Sporting, dobbiamo solo essere fiduciosi".– "Ho bisogno di quella costanza che non ho avuto negli ultimi anni. Qui mi sento bene, sono felice, spero di ottenere quella consistenza, fuori dal campo, nella mia vita, ma anche nel calcio, potendo dare di più, essere più costante e migliorare".