Laè un obiettivo chiave sia per lache per lo. Una competizione che può riscattare, per entrambe, un campionato decisamente sottotono. I bianconeri arrivano dalle due sconfitte consecutive in Serie A maturate contro Lazio e Sassuolo, mentre i lusitani in Primeira Liga non solo devono rincorrere i “soliti” Benfica e Porto, ma anche lo Sporting Braga, davanti di 7 lunghezze. Se lo stato di forma è il medesimo, non si può certamente ignorare il fatto che la rosa della Juventus sia nettamente superiore.Al "José Alvalade" di Lisbona, iconsiderano favorita la squadra di Rubenper il successo del match, ma per la qualificazione la musica è ben diversa.- Il gol di Federicoall’Allianz Stadium ha fatto muovere un primo passo agli uomini di Massimilianoverso la semifinale di UEFA Europa League. In Portogallo, però, la Vecchia Signora dovrà attendersi la reazione dei padroni di casa. Una vittoria della partita nei novanta minuti dello Sporting Lisbona è quotata da Betclic a 2.30, mentre sia un pareggio che un successo della Juventus sono quotati a 3.25. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 2.21, mentre l’Under 2.5 a 1.64 (per Sisal a 1.60).- La squadra di Massimiliano Allegri rimane favorita per il passaggio del turno, ma le quotazioni dello Sporting Lisbona, dopo la partita d’andata, non sono di certo crollate. Il passaggio del turno dei bianconeri è quotato da Betclic a 1.39, quello dei lusitani a 2.92. Il successo finale nella competizione della Juventus è quotato da Betclic a 4.50, seconda favorita dietro al Manchester United, a 3.00. Quello dello Sporting è invece dato a 10.00.- L’ipotesi più probabile di risultato finale sorride ai bianconeri. Betclic quota infatti l’1-1 a 6.60. Un 1-0 dei portoghesi al ‘José Alvalade’, risultato che riequilibrerebbe la doppia sfida, è indicato a 7.60.- Federico Gatti è stato il man of the match dell’andata. Un altro suo gol anche nella gara del ritorno è quotato da Betclic a 14.00. La Juventus punta però a ritrovare le reti di Dusan Vlahovic e Angel Di Maria. Un gol del serbo è quotato da Betclic a 3.00, la firma dell’argentino a 4.00. Per la squadra di Amorim, le speranze di recupero sono affidate a Pedro Gonçalves, un cui gol è quotato a 2.75.