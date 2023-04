Tra poco più di 48 ore la Juventus conoscerà quello che sarà il suo destino europeo, sia per la stagione in corso, ma anche in quella che verrà. Il riferimento non va solo alla sentenza attesa domani dal palazzo del CONI, ma anche e soprattutto per la sfida di giovedì contro lo Sporting Lisbona di Amorim, che dovrebbe riconfermare il 3-4-3 presentato nella gara di andata. Di seguito la probabile formazione dei portoghesi.SPORTING (3-4-3) - Adan; Diomande, Gonçalo Inacio, Coates; Esgaio, Ugarte, Pedro Gonçalves, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincão. All.: Ruben Amorim