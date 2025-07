Sporting Lisbona, Gyokeres diserta il ritiro. Il presidente: 'Multa e scuse'

AFP via Getty Images

Si sta facendo sempre più delicata la situazione di. Oggi il bomber svedese, che da settimane ha manifestato il desiderio di accasarsi all'Arsenal dopo essere finito nel mirino di diverse big europee tra cui la Juventus , non si è presentato in ritiro in vista dell'inizio della preparazione con loe ha comunicato in maniera ufficiale al presidenteche non tornerà ad allenarsi insieme al resto dei compagni di squadra. L'attaccante si sente tradito e sostiene che il club lusitano non ha rispettato un patto per la sua cessione in estate per una cifra complessiva di 70 milioni di euro.

Sporting Lisbona, la posizione su Gyokeres

E mentre lo Sporting si prepara a prendere una posizione ufficiale su di lui, che potrebbe pure incorrere in un procedimento disciplinare, il presidente Varandas ha rotto il silenzio con dichiarazioni che lasciano pochi dubbi sulle intenzioni della società: "Se non vogliono pagare il giusto valore di mercato di Viktor, per i prossimi tre anni siamo più che d'accordo. Questa strategia rende anche più complicato per il giocatore andarsene. Nessuno è al di sopra degli interessi del club. Chiunque sia. Siamo tranquilli. Tutto si risolverà con la chiusura del mercato, una multa salata e le scuse al gruppo".