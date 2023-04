Il tecnico delloRubenha parlato in conferenza stampa prima del match di campionato contro il, facendo anche un accenno all'imminente impegno dicontro la. Ecco il suo commento: "Vogliamo vincere ogni partita. In questo momento, l’obiettivo è battere il Casa Pia e poi passare all'Europa League. Voglio sfruttare tutti gli allenamenti per continuare a migliorare e alla fine della stagione conteremo i trofei, perché è quello che conta. La priorità è il campionato, e i giocatori sanno che se non fanno bene contro Casa Pia, poi non giocheranno contro la Juventus".