Tutto pronto per il ritorno dei quarti di finale di Europa League: lascende in campo allo stadio Alvalade di Lisbona, davanti avrà loe sarà una gara fondamentale per il presente e soprattutto per il futuro. "Vincere in Europa sarebbe una gran bella soddisfazione", ha rivelato Massimiliano Allegri, che pensa al ritorno alla difesa a quattro per il match di questa sera. Tutto ruota attorno a Federico Chiesa. E alle condizioni di Nicolò Fagioli.Sporting-Juve sarà visibile in diretta streaming su DAZN e in diretta su Sky Sport. Su IlBianconero.com, tutti i contenuti da Lisbona, con il nostro inviato all'Alvalade Nicola Balice. Fischio d'inizio alle 21.Possibile ritorno della difesa a quattro, dunque. Certamente sarà della gara Alex Sandro, confermato Vlahovic punta. Leggi nella gallery la probabile formazione della gara.